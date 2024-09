La ricerca del lavoro: "Mestieri introvabili per oltre metà delle ditte. Fate corsi di formazione"

Solo nel mese di luglio, in provincia di Reggio la difficoltà nel reperire personale da parte delle imprese ha raggiunto quota 54,6%. Il dato emerge da un’indagine elaborata dall’ufficio studi Lapam Confartigianato che ha stimato come le realtà del territorio si trovino a fare i conti con una carenza di personale specializzato largamente diffusa in tutti i vari settori. Su un altro versante, che riguarda in modo più specifico l’occupazione, la fotografia è meno allarmante: nel 2023 era al 70,2%, in linea con il dato relativo al 2019, quindi prima della pandemia, e superiore al 2022 del 2,6%.

La vera difficoltà a quanto emerge non è assumere, ma trovare chi assumere: "Mentre il tasso di occupazione è in linea con i valori pre-crisi, le imprese reggiane continuano a faticare nel reperire figure professionali da inserire all’interno delle attività". In particolare se si tratta di fonditori, saldatori, montatori di carpenteria metallica, operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni e fabbri ferrai costruttori di utensili. "Secondo gli ultimi dati di agosto – riferisce Lapam – le assunzioni previste nel trimestre agosto-ottobre 2024 saranno in calo del 5,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente". La chiave di volta secondo Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato, potrebbero essere "corsi di formazione" e "un mondo dell’istruzione più vicino al mondo lavorativo". Tali strumenti andrebbero messi "a disposizione delle imprese – continua – per invertire il trend della difficoltà di reperimento di personale". Altro aspetto fondamentale è il "promuovere una cultura aziendale che valorizzi il continuo sviluppo professionale e la formazione permanente" e su questo l’associazione dice di puntare molto anche "sviluppando rapporti con le scuole del territorio, portando gli imprenditori all’interno degli istituti e gli alunni all’interno delle aziende, perché la carenza di personale nel tempo si traduce in carenza di competenze". Se questa situazione dovesse persistere, d’altra parte, ne andrebbe "del tessuto produttivo e delle eccellenze del Made in Italy". "C’è bisogno di una sinergia sempre più stretta tra imprese, corpi intermedi e istituti di formazione per rilanciare l’imprenditorialità" conclude Luppi.