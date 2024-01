La ricerca della felicità. Una fiaba per tutti

Tre appuntamenti con il teatro ragazzi al Novecento di Cavriago. Sul palco del multisala di via del Cristo, oggi alle 17 e domani alle 11 e alle 16,30 va in scena "L’orso felice", ovvero il curioso viaggio di un tenero orso alla ricerca della felicità.

La compagnia Dimitri Canessa racconta con delicatezza la storia di questo simpatico animale che si fa molte domande e che ha nelle tasche tre indizi: sono un orso molto gentile, sono un orso felice, sono un orso molto bello. Da questi indizi l’Orso Felice parte per una ricerca. Il viaggio si snoda tra alberi che crescono se non li guardi, tra silenzi, piccoli e grandi incontri con animali ed esseri che lo accompagneranno alla scoperta del pensiero e della felicità.

Liberamente ispirato a "L’Orso che non c’era" di Oren Lavie, lo spettacolo continua la ricerca della compagnia teatrale sull’identità e il viaggio iniziato con il celebre racconto di Alice. Lavie si cimenta in un’opera filosofica, una moderna Alice attraverso lo specchio, offrendo un viaggio in un sognato ed eccentrico mondo alla ricerca del sé, tutto condito da un umorismo e un sorriso leggero, come solo un Orso Felice può avere. Lo spettacolo è rappresentato da Elisa Vanessa e Federico Dimitri, con il costume dell’orso di Gisella Butera, Matilde Gori e Chiara Manetti. E’ stato nominato come miglior spettacolo kids&young al "Festival Internazionale del Teatro", vincitore a "In-Box Verde" 2023, nel best of del teatro ragazzi di "Krapp’s Last Post" dell’edizione dello scorso anno. Biglietti a 8 euro (ridotto a 6 euro da 3 a 13 anni e per over 65).

