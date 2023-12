La richiesta della minoranza:: "Studiamo il mercato immobiliare"

Una mozione per lo svolgimento di un’attività di studio e analisi delle esigenze abitative e del mercato immobiliare nel territorio del comune di Scandiano. Il documento è stato presentato dai consiglieri di minoranza del gruppo misto Alessandro Nironi Ferraroni (capogruppo, nella foto), Enrico Ferrari e Chiara Ferrari intervenendo a seguito dello sviluppo urbanistico del capoluogo scandianese e delle sue frazioni degli ultimi decenni e del programmato esame consiliare del pug (piano urbanistico generale). L’opposizione propone "un’approfondita attività istruttoria di studio e analisi sulle esigenze abitative e del mercato immobiliare nel comune di Scandiano quale presupposto imprescindibile per definire adeguate future politiche abitative". Per il gruppo misto è necessario "audire, nel contesto dell’attività istruttoria, tutti gli operatori interessati: associazioni di categoria e dei costruttori, intermediatori immobiliari". I consiglieri chiedono dunque alla giunta di attivarsi "senza indugio con l’ufficio di presidenza della commissione consiliare numero quattro (politiche urbanistiche, edilizia privata, protezione civile) nonché con gli uffici di presidenza di ogni altra commissione consiliare ritenuta competente per dare immediato corso all’attività istruttoria di studio e analisi, adoperandosi in ogni modo e forma affinché l’attività possa avere utile corso anche di concerto con l’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia per quanto di sua competenza".

Matteo Barca