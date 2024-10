La Riese, ancora imbattuta, sbanca Ganaceto

Colpo esterno della Riese nell’anticipo di Promozione B. La formazione rossonera sbanca il campo del Ganaceto (11) e sale temporaneamente al secondo posto della graduatoria, distante tre lunghezze da un Atletic Cdr Mutina che oggi affronterà la Pgs Smile ma che sembra al momento avere un passo diverso per gli avversari: non che l’11 reggiano sia da meno, anche perché l’unica squadra che oggi la potrà scavalcare è la Sanmichelese, impegnata in casa con un Campagnola in ripresa, reduce da 3 vittorie nelle ultime 4 partite. A regalare i 3 punti alla formazione di Nazzani, ancora imbattuta in stagione, un rigore messo a segno da Volpini al 69’. Lontano dal "Comunale", peraltro, la Riese ha già collezionato 2 vittorie e 3 pari.

In Seconda categoria, nel girone E, affermazione casalinga per il Celtic Cavriago (16), che piega 2-1 la resistenza del Puianello (2) e si porta in solitaria al vertice della graduatoria: per piegare la resistenza della penultima della classe, che ha giocato alla pari con i quotati avversari nonostante la differenza di classifica, serve una prestazione attenta fino all’ultimo.

A fine primo tempo è Boretti a mettere la firma sulll’1-0, quando all’intervallo mancavano solamente due minuti; nella ripresa il raddoppio è opera di Reggiani, 5’ più tardi il gol della bandiera dei matildici è opera di Kokolari.

In Terza categoria si sarebbe dovuto giocare Biasola (6)-Rivalta (9) ma la gara, come del resto tutto il campionato, è stato rinviato a data da destinarsi a causa del maltempo.

Damiano Reverberi