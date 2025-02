La Riese prova a sgambettare la lanciatissima Pieve Nonantola

Big-match a tutte le latitudini nel mercoledì (20.30) del calcio dilettanti dedicato ai recuperi. Anticipa tutti la Riese che in orario pomeridiano attende una lanciatissima Pieve Nonantola, capace domenica di rimontare un doppio svantaggio e battere il Campagnola. Proprio i rosanero tornano sul sintetico di Nonantola per sfidare la capolista Atletic CdR Mutina: mister Manfredini deve rinunciare al difensore Ricciotti squalificato. Nel girone B il Bibbiano/San Polo sale nel piacentino con l’obiettivo di interrompere un periodo negativo a livello di risultati: in caso di blitz, la truppa del trainer Andrea Tedeschi potrebbe rimbalzare in seconda piazza. Gasata dall’hurrà nel derby col Luzzara, il Boretto rende visita ai piacentini dell’Alsenese col mirino puntato sul 4° hurrà consecutivo che significherebbe entrare nella lotta per i play-off. Tappa fondamentale per la Correggese che a metà pomeriggio affronta la temibile Agazzanese, dopo essere ritornata al successo con il Colorno.

Il programma

Eccellenza: Agazzanese (38)-Correggese (55) sul sintetico di Fiorenzuola (ore 17).

Promozione. Girone A: Alsenese (26)-Boretto (36); Carpaneto Chero (23)-Bibbiano/San Polo (42) sul sintetico di Ponte dell’Olio; Pontenurese (44)-Carignano (32).

Girone B: Campagnola (48)-Atletic CdR Mutina (58) sul sintetico di Nonantola (ore 21); Riese (40)-La Pieve Nonantola (43).

Terza categoria Memorial Presidenti (quarti di finale, gara unica): Fogliano-Amici di Davide; Sporting Cavriago-Plaza Montecchio sul sintetico di via Luthuli (ore 21.30); Vetto-Sporting Tre Croci.