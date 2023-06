La riforma sanitaria "L’ospedale Franchini sarà riqualificato e funzionerà meglio"

"L’ospedale Franchini con la Riforma sanitaria regionale non ha perso nulla, anzi sarà riqualificato e funzionerà meglio a servizio della cittadinanza".

Lo assicura Fausto Torelli, medico e sindaco di Montecchio, responsabile Sanità dell’Unione Val d’Enza. Giovedì la Conferenza territoriale sociale e sanitaria, presieduta dal presidente della Provincia Giorgio Zanni, ha approvato all’unanimità (astenuti solo sindaci di Bagnolo e Casalgrande) il riordino proposto dalla Regione. Su tutto il territorio sono previste 6 auto-infermieristiche (una per distretto sanitario), 4 automediche con ricarica a Reggio, Castelnovo Monti, Scandiano e Novellara. La medica di Montecchio sarà spostata a Traversetolo, e servirà entrambe le sponde dell’Enza: "Ai primi di luglio - spiega Torelli - si terrà una riunione tra i dirigenti delle Ausl di Reggio e Parma per ratificare lo status interprovinciale dell’ospedale. Sarò presente io con i sindaci di Montechiarugolo e Traversetolo".

La Val d’Enza sarà coperta anche dall’automedica di Reggio. L’autoinfermieristica resta e sarà operativa h24; sperimentalmente sarà affiancata da una seconda, attiva 12 ore al giorno; fra 3-6 mesi se ne valuterà l’efficacia e di deciderà serve per più ore, se mantenerla 1224h o altro".

Al Franchini da dicembre entrerà poi in funzione l’Osco, Ospedale di comunità: reparto di medicina con 20 posti letto gestiti anche dai medici di base; per allestirlo vengono stanziati 1,1 milioni di euro. A Montecchio rimarrà una delle 11 sedi ambulatoriali di continuità assistenziale (ex Guardia medica), ma il Servizio avrà un centralino unico per tutto il territorio provinciale. La novità maggiore riguarderà il Punto di primo soccorso di Montecchio, che diventerà un Cau (Centro di assistenza e urgenza) contattabile telefonicamente, con specialisti di Guardia Medica dipendenti Ausl . Nelle ore diurne non cambierà nulla, mentre entro l’anno entreranno in servizio medici anche per le ore notturne; il primo ad entrare in funzione sarà a Reggio città. I Cau dovranno ridurre la pressione sul Pronto soccorso del Santa Maria di pazienti con codici bianchi e verdi. Per telefono i pazienti verranno analizzati e trattati nel modo più appropriato, con l’invio dell’autoinfermieristica o trasportati in ospedale per accertamenti.

Francesca Chilloni

Nina Reverberi