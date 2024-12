La rimpatriata della classe 1984

Si sono ritrovati gli ex studenti dell’anno 1984 che hanno frequentato le scuole medie Ferrante Gonzaga di Guastalla, condividendo un importante periodo della loro gioventù. Si sono ritrovati per riabbracciare i vecchi compagni di classe e di scuola, rievocando storie, episodi, momenti di gioia ma anche le inevitabili tensioni della vita scolastica, soprattutto di fronte a esami e interrogazioni. Fra i partecipanti alla cena anche quarantenni che da tempo vivono fuori territorio: per loro è stata l’occasione per rivedere ex compagni che non si incontravano da molto tempo. Una quarantina gli ex alunni che hanno aderito a questo simpatico ritrovo organizzato da Ketty e Alice, riuscendo nell’intento di promuovere una serata di gioia e di bei ricordi del passato. Una serata certamente da ripetere ancora con entusiasmo.