La Rinaldini perde la sua capostipite Deanna

Ristoratrice al "Moro" col marito Rinaldo e chef eccellente; pilastro dell’azienda agricola pluripremiata per i propri vini; madre, 5 volte nonna e 5 volte bisnonna che non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla grande famiglia.

Deanna Saccani si è spenta improvvisamente ieri mattina nella sua abitazione; aveva 82 anni. "Era una donna dolce e di grande altruismo, con una capacità non comune di interfacciarsi con gli altri, amorevole e generosa anche con i conoscenti - racconta la figlia Paola, dal 2002 a capo della cantina - È stata per noi un grande sostegno. Con mio papà mi ha sempre spronato e consigliato nel nostro lavoro. C’era sempre, per tutti".

Deanna sposò Rinaldo nel 1959, ed iniziò subito a lavorare nel ristorante "Il Moro" dei suoceri, allora in via della Libertà. Per avere sale per cerimonie e matrimoni, nel 1964 decisero poi di costruire un nuovo locale sulla via Emilia a due passi dal centro di Sant’Ilario. Qui Deanna rimase chef per tutti gli anni ’60 e ’70; intanto divenne mamma di Paola e Mariolina. Intanto la famiglia aveva acquistato un podere per produrre da sé vini e altri prodotti (ad esempio i salumi) da portare in tavola.

Nel 1983 Rinaldo e Deanna decisero di sviluppare l’azienda agricola - oggi diretta da Paola con il marito Marco Melegari e il figlio Luca - e cedettero "Il Moro" (oggi vi è la sede di Snatt-Fagioli). Col marito però aveva scritto un libro di ricette, con i piatti che avevano reso celebre il ristorante. L’azienda agricola Moro-Rinaldini si è sviluppata grazie a una gestione capace - dall’uva alla bottiglia -, a cure assidue e scelte sapienti, come il recupero di antichi vigneti, salvati così dall’estinzione. Questo grazie anche a nonna Deanna che, fino all’ultimo, ha vissuto la vita aziendale. Tra le sue ultime grandi soddisfazioni, pochi giorni fa i "Quattro tralci" ad un "suo" vino conferiti alla Convention nazionale dei sommelier Ais: solo 22 le etichette scelte a livello italiano. Nel 2021 la cantina aveva ricevuto la "Bandiera verde" nazionale, e il quotidiano britannico The Independent aveva definito il suo "il miglior Lambrusco al mondo da abbinare con i salumi e il Parmigiano Reggiano". I funerali si terranno oggi, alle 15,30 nella sala del commiato Manghi e Mantovani; qui verrà officiato il rito funebre.