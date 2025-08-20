La rinascita di Gianni . Vince l’oro ai Mondiali: "Dopo il trapianto una vita di Serie A"

Una vita normale riconquistata, con forse anche qualcosa in più. In questi giorni Dresda sta ospitando i Mondiali per trapiantati, una manifestazione che unisce sport, solidarietà e testimonianze di rinascita. L’Italia già nella prima giornata ha brillato nel basket misto 3x3, conquistando una splendida medaglia d’oro. La squadra azzurra, formata da Laura Baleani, Marco Mestriner, Gianni Serra, Luca Sinagra e Andrea Somenzi, ha battuto in finale i favoritissimi Stati Uniti con un emozionante 13-11 ai supplementari.

Ma tra i protagonisti c’è anche (e soprattutto) Gianni Serra, 49 anni, originario di Forlimpopoli e oggi residente a Reggiolo, trapiantato di rene nel 2020 e già campione del mondo a Perth nel 2023. È stato proprio il suo tiro ai supplementari a regalare la medaglia d’oro ai compagni in finale contro i favoritissimi Stati Uniti.

Serra, com’è andata questa nuova avventura ai Mondiali di Dresda? "È stato un torneo molto più difficile rispetto all’Australia. Là eravamo sette squadre, qui diciassette, con un livello tecnico più alto. Abbiamo superato il girone contro Cina, Argentina e la squadra B degli Stati Uniti, poi ai quarti l’Australia, in semifinale i padroni di casa della Germania con tutto il palazzetto contro. Quella partita mi ha caricato tantissimo: per me i fischi sono benzina. In finale abbiamo affrontato gli Stati Uniti A, partendo sfavoriti. Siamo andati ai supplementari (dove vince la prima squadra che segna due punti, ndr), e lì ho detto al mio compagno: “Dammi la palla che la vinciamo noi”. È finita con un mio canestro decisivo, un’emozione indescrivibile, soprattutto perché c’era anche la mia famiglia e i miei figli erano in panchina e sono corsi ad esultare con me".

Facciamo un passo indietro: come è iniziata la sua storia di trapiantato? "Ho una malattia genetica, il rene policistico, scoperta per caso circa 25 anni fa. Per molto tempo non ho avuto grossi problemi, ma circa sei anni fa la situazione è peggiorata, proprio durante il Covid. I medici mi hanno fatto capire che avrei avuto bisogno di un trapianto in tempi rapidi, massimo entro un anno. Mio fratello Enrico si è subito reso disponibile e, dopo i lunghi esami di compatibilità, a dicembre 2020 ho ricevuto il suo rene. Da allora la mia vita è cambiata".

Quando ha deciso di tornare a fare sport? "Già in ospedale, durante il percorso di preparazione al trapianto, la mia prima domanda ai medici è stata: “Quando potrò tornare a giocare a basket?”. Dopo un anno dall’intervento ho ricominciato ad allenarmi. A dicembre 2021 sono tornato in campo e da lì non mi sono più fermato. Ho conosciuto Aned Sport e ho scoperto che lo sport dopo il trapianto non solo è possibile, ma fa bene: ti restituisce una vita non di serie C, ma di serie A".

Poi è arrivata la Nazionale: cosa ha significato per lei vestire la maglia azzurra ai Mondiali? "È stato incredibile. Nel 2023, a Perth, ho vinto l’oro sia nel basket sia nella pallavolo. Entrare nello stadio alla cerimonia di apertura, ascoltare l’inno nazionale, vivere una sorta di Olimpiade dei trapiantati è stata un’esperienza che non si dimentica. Io sono competitivo, quando gioco mi interessa vincere: poterlo fare indossando la maglia azzurra è stato il massimo".

Oggi però lei è impegnato anche nella sensibilizzazione sulla donazione... "Esatto. Il fine ultimo di tutto questo è trasmettere un messaggio chiaro: la donazione degli organi salva vite e permette di tornare a vivere davvero. Lo sport aiuta non solo fisicamente, ma anche dal punto di vista psicologico e sociale. È per questo che vado nelle scuole a raccontare la mia esperienza. I miei figli hanno la mia stessa malattia ma voglio far capire loro e ai ragazzi in generale che il trapianto può regalare una seconda vita ’di Serie A’".