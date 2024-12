"La riqualificazione urbana è priorità"

"Il quartiere Foscato soffre di problemi legati a scarsa vivibilità, sicurezza e mancanza di spazi per socializzare soprattutto per i ragazzi", è il punto di vista di Matteo Bondavalli, membro eletto consulta per il quartiere di Foscato – Roncina. "La riqualificazione urbana diventa quindi una priorità per restituire alla comunità un ambiente accogliente e vivibile. Come Consulta ci stiamo attivando per il rinnovamento della pista polivalente e dell’area circostante cercando di coinvolgere i residenti e le associazioni. Interventi su sicurezza e viabilità, insieme ad eventuali iniziative culturali, possono contribuire a rendere il quartiere più dinamico e attrattivo per tutte le fasce di età".