La riscoperta della famosa ’scala del perdono’

Per la prima volta è stato possibile percorrere la famosa ’scala del perdono’, quella che dovette salire Enrico IV mille anni fa per chiedere perdono al papa e ottenere la revoca della scomunica. Un’occasione che è stata offerta ai partecipanti del concerto all’alba di musica celtica di sabato 5 agosto, seguito da una colazione, promosso dal centro turistico ’Andare a Canossa’. Da pochissimo infatti la Soprintendenza di Bologna ha autorizzato l’accesso agli scavi archeologici sul lato orientale che hanno messo in evidenza la persistenza del Borgo Antico di Canossa con diverse strutture abitative, grotte e percorsi di grande fascino.

L’attività a Canossa comprende anche una mostra di dipinti (foto) dell’artista ucraina Oleysa Hudyma, mentre domani, vigilia di ferragosto, ci sarà spazio al teatro con Antonietta Centoducati e Binelli sul dialogo tra Matilde ed Enrico prima dell’incontro col Papa. Presso il centro turistico di Canossa è possibile ogni sabato sera cenare con narrazione della storia e la percorrenza del labirinto.