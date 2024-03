La riscossa del digitale: "Formiamo i ragazzi anche gratuitamente"

"Formare i ragazzi a tutti i costi, anche gratis". L’innovation manager de La Risorsa Umana, Andrea Chiericati, ha fatto della digitalizzazione non solo un mestiere, ma anche la missione della sua ultima iniziativa: progetto Adunanza.10 e oggi, a Guastalla, lancia un crowdfunding per la seconda edizione.

Chiericati, di che si tratta?

"Abbiamo coinvolto l’intero polo scolastico B. Russell, Carrara e CFP di Guastalla in questo percorso di formazione gratuito su argomenti digitali, esplorando strumenti di collaborazione, gestione, grafica, foto, video, social, sviluppo software e intelligenza artificiale. Il nostro obiettivo è approfondire le tematiche digitali, toccando ambiti differenti per dare la possibilità ai partecipanti di capire quali sono le loro attitudini e come trasformarle in competenze".

A chi si rivolge?

"A tutti i diplomandi, ma anche ai giovani che vogliono cambiare il loro percorso formativo o lavorativo".

In quanti hanno aderito?

"11 ragazze e 7 ragazzi".

Molte più ragazze…

"L’intelligenza artificiale la decliniamo al femminile, sarà un caso? Scherzi a parte, forse, più che al genere, la coincidenza potrebbe essere legata all’età, in questa fase le ragazze potrebbero avere sensibilità diverse rispetto ai ragazzi".

Il progetto ha un finanziatore?

"No nessuno, ad oggi l’unico investimento è il tempo dei coach coinvolti".

E sono disposti a lavorare gratuitamente?

"Sì. Sono tutti professionisti di riferimento per l’argomento trattato. Io e Damiano Allegretti per la progettazione e gestione del percorso, degli strumenti digitali e la programmazione software, Alice Petocchi per la grafica digitale, Sara Salati per la fotografica digitale, Samuele D’Onghia per il video editing e Alice Ceranovi per comunicazione e marketing".

La scuola non basta a prepararli?

"Non credo ci sia un problema nel sistema scolastico. Anzi. Ma sono numerosi i casi in cui si parla di talent mismatch: le persone si formano su determinati profili, le aziende ne cercano altri. Quindi il problema non sono i percorsi formativi, bensì la scelta".

Che propone quindi?

"Orientare. Gli anni scolastici sono difficili. I successivi ancora di più. 7 delle 10 persone più ricche al mondo lavorano nell’ambito digitale, eppure in Italia non è il primo settore".

Il progetto ha dei partner?

"Certo. Associazione ProDiGio e il Centro Formazione Professionale BR".

Cosa vogliono i ragazzi dal futuro?

"Tutto! A parte gli scherzi, è quello che percorsi di questo tipo dovrebbero prefiggersi: dare loro gli strumenti per poter ottenere tutto quello che possono conquistare".

Rosaria Napodano