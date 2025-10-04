La risposta della Giunta:: "Andremo in Cassazione per fare chiarezza"

"In questi mesi gli Uffici sono stati impegnati in un’istruttoria seria e scrupolosa per capire se vi fossero fondati motivi per non ricorrere in Cassazione, ma tutti i pareri sono concordi: il ricorso è fondato e doveroso. Pur non potendo prescindere per ragioni ovvie e legali dalla norma, continueremo a rapportarci in maniera dialogante e costruttiva". Lo scrive la giunta di Marcello Moretti (foto), spiegando poi che la richiesta dell’Imu viene fatta in base all’uso che vien fatto degli immobili: "Non si evince un legame diretto tra la proprietà, la Parrocchia, e le realtà che li utilizzano, in base ai loro statuti e all’interpretazione della norma vigente".

La norma è molto complessa, come "dimostra l’andamento altalenante dell’iter giudiziario: la sentenza di 1° grado è stata favorevole al Comune, di 2° alla Parrocchia. Sulla base dei pareri degli Uffici interni e di diversi studi legali esperti in diritto tributario, non vi sono motivi che facciano pensare che il Comune non debba ricorrere alla Cassazione, in modo da fare chiarezza". Anzi: "Se il Comune non ricorresse si configurerebbe l’ipotesi di danno erariale per il quale sarebbero chiamati a rispondere gli amministratori, che dovrebbero spiegare alla Corte dei Conti perché non hanno fatto ogni ragionevole e doveroso tentativo per recuperare le risorse iscritte nel Bilancio comunale, a disposizione di tutta la comunità. Siamo consapevoli del disagio causato dalla decisione unilaterale del parroco di non ospitare più le realtà associative. Per questo, siamo in costante contatto con le associazioni per cercare insieme possibili soluzioni offrendo spazi e sostegno".