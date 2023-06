La rissa tra alcuni pakistani e una famiglia cinese Fantinati: "La tanto decantata integrazione non c’è"

"Il grave episodio di sabato conferma come ci sia molto da fare per l’integrazione sul territorio locale". Il riferimento è al diverbio, sfociato in una potenziale violenta rissa dalle conseguenze imprevedibili, avvenuta sabato sera alla prima periferia di Novellara, con alcuni pakistani (poi dichiarati in arresto) e una famiglia cinese. Un episodio che sfocia inevitabilmente nel dibattito politico, con un "caso" sollevato dai consiglieri comunali Cristina Fantinati, Luca Dall’Aglio e Ivo Germani del gruppo Insieme.

"Le amministrazioni Pd che si sono succedute negli anni – dice il capogruppo Fantinati – non avrebbero ottenuto la tanto decantata integrazione degli stranieri, in una cittadina in cui il 15% della popolazione è straniera, con 500 indiani, 400 pakistani e altrettanti cinesi". Per i consiglieri di opposizione qualche buon risultato sarebbe stato ottenuto con le comunità Sikh e Indù, "molto meno con pakistani e cinesi".

"Sono 800 persone di cui si conosce molto poco – aggiungono – e che si tengono al di fuori del tessuto sociale novellarese. Anche dopo il delitto di Saman Abbas si era parlato della creazione di una associazione pakistana sul posto. Ma ciò non è avvenuto. Suggeriamo agli amministratori di abbandonare la sterile retorica con cui vengono millantati risultati che in realtà non ci sono".