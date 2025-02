La riunione dei coristi liturgici

Si rinnova a Campagnola, nella locale chiesa parrocchiale, la nuova edizione di "In-Coro", in programma stasera alle 21, aperto a tutti coloro che desiderano cantare e suonare insieme, accompagnando la celebrazione dell’Eucarestia.

Nelle scorse settimane sono state aperte le iscrizioni per poter partecipare come cantore o musicista. Già da tempo sono stati resi noti i canti che vengono proposti per l’occasione, allo scopo di preparare i presenti all’esibizione. Già in passato si sono svolti simili eventi, che hanno riunito centinaia di cantori e musicisti arrivati anche da altre unità pastorali. Per informazioni e iscrizioni. tel. 380-3643937. Tra i canti in programma figurano "Chiamati per nome", "Servire è regnare", "Padre Nostro" di Buttazzo, "Rimanete in me", "Re dei re". Un’occasione per far "festa" cantando brani di fede.