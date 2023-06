La rivincita dei “bravi ragazzi” Per loro un premio da mille euro

In periodi in cui spesso si punta il dito contro studenti che si atteggiano a bulli o che si macchiano di reati violenti, di aggressioni verso coetanei o insegnanti, ci sono anche iniziative che cercano di premiare i "bravi ragazzi" che dimostrano rispetto verso gli altri, che arrivano puntuali a scuola, che si evidenziano per correttezza, generosità e altruismo. Ieri, a conclusione dell’anno scolastico, sono stati premiati sei studenti degli istituti superiori Russell e Carrara, a Guastalla, destinatari di premi di mille euro ciascuno messi a disposizione dalla ditta Fol.Vez di Campagnola, guidata dall’imprenditrice guastallese Giorgia Rossi e dal figlio Alessio Cavazzoni. Erano presenti i dirigenti scolastici Barbara Fava, Gianluca Verrucci, oltre al sindaco Camilla Verona. I premi sono stati assegnati a Fabio Bortesi, Marco Corso, Andrea Basile (Russell), Antono Di Stefano, Matteo Ziu e Stefano Meloni (Carrara). Nei prossimi giorni altri tre premi saranno destinati a studenti del Cfp, il Centro di formazione professionale Bassa Reggiana. Le doti dimostrate dai vincitori sono migliori del comportamento di altri giovani che, sempre ieri, hanno provocato disturbo e disagio davanti alla scuola guastallese, tanto che sono arrivati glia genti di polizia locale e carabinieri.

Antonio Lecci