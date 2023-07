La rivolta degli autisti "Vogliamo un riparo all’ex Caserma Zucchi"

Autisti di Seta in servizio completamente zuppi dopo la grandinata. Una fattispecie "irrispettosa", per cui i sindacati provinciali Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl Fna chiedono immediatamente una struttura per ripararsi dal caldo e dalle intemperie da realizzare all’interno dell’autostazione della Caserma Zucchi. A riaccendere i riflettori sulla questione è stata la grandinata dei giorni scorsi, "ennesima dimostrazione delle condizioni in cui devono esercitare i lavoratori, costretti a prendere servizio fradici e continuando per ore con le divise addosso. Se per un utente questo può rappresentare un inconveniente passeggero, per i colleghi è ormai prassi e non è ammissibile" attaccano le sigle sindacali, sottolineando inoltre come nel punto di interscambio "non è nemmeno previso uno spazio per parcheggiare l’auto di servizio e tantomeno un eventuale bus sostitutivo".

Il ‘bersaglio’ individuato è presto detto. Secondo le rappresentanze, per la realizzazione della struttura protettiva è necessario mettere fine "al rimpallo continuo tra Seta, Agenzia della Mobilità e Comune su chi abbia la responsabilità effettiva dell’opera. Tale inerzia non solo è irrispettosa del lavoro dei colleghi, che potremmo definire gli unici veri ‘gladiatori’, ma anche lesiva dell’immagine dell’azienda e soprattutto della città tanto da farci domandare quale fondo dobbiamo ancora toccare per aprire lo sguardo sulle reali condizioni del nostro trasporto pubblico".

Le quattro sigle sindacali inoltre si dichiarano unite nel bocciare una recente indagine realizzata dall’Agenzia della Mobilità su un campione di 711 viaggiatori, che di fatto promuove il servizio di cittadino tanto, in quanto "manca la voce dei diretti interessanti", ovvero gli stessi autisti di Seta.