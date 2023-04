La rivolta di via Porta Brennone "Tutto il traffico dirottato qui Strada stretta, non si respira"

"La decisione della giunta comunale di chiudere al traffico veicolare una parte di corso Garibaldi e via Ariosto instradando auto e camion su via Porta Brennone determina pesantissime conseguenze sulla salute e la vivibilità per noi, abitanti di via Porta Brennone".

E’ una po’ la regola dei vasi comunicanti: chiudi una strada (via Ariosto), ne soffochi un’altra (via Porta Brennone, ancora più stretta). Morale: i residenti della strada che conduce a piazzale Fiume (dove peraltro il traffico non è un esempio di scorrevolezza), sentendosi traditi dalle promesse dell’amministrazione, scendono sul piede di guerra: petizione e "ulteriori iniziative"i fino a quando le cose non cambieranno.

In una lettera – che in calce porta le firme di Gianfranco Corsello, Roberta Galloni e Maria Daniela Vezzosi – si fa presidente che "l’assessora Bonvicini ha detto che da via Porta Brennone transitano fino a 4000 (quattromila!!) veicoli al giorno: ma via Porta Brennone non è un’autostrada in mezzo alla campagna, è una via stretta, con molte auto parcheggiate e, soprattutto, con abitanti in carne ossa e polmoni che devono vivere e , possibilmente, respirare".

"L’amministrazione – si legge ancora – senza nessuna consultazione con i cittadini, e dopo avere dato molte rassicurazioni che l’emergenza sarebbe finita con la fine del cantiere di via Ariosto, ci ha fatto la “bella sorpresa” di dirci che la situazione che abbiamo stoicamente sopportato per molti mesi diventa stabile, salvo che forse, chissà, vedremo, si farà una Ztl più larga, su cui già si manifestano molte obiezioni. Anche il partito dell’assessora al centro storico Sidoli che certamente è la più legittimata a parlare, ha detto che la situazione così non è sostenibile".

"Tra gli abitanti di via Porta Brennone – informano i residenti – è in corso una raccolta di firme per far finire questa ondata di traffico perniciosa e pericolosa, fonte di inquinamento ambientale e di continuo frastuono, e se non saranno presi immediati provvedimenti prenderemo certamente ulteriori iniziative, fino a che le cose non cambieranno. Questa amministrazione, che a parole dice di essere attenta ai cittadini e all’ambiente, dimostra nei fatti di non praticare la partecipazione e la democrazia e di non saper tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini".

Cosa fare per permettere a via Porta Brennone di tornare a respirare? L’unico rimedio sarebbe allargare ulteriormente la Ztl, includendovi via Emilia Santo Stefano, piazza Gioberti e il tratto iniziale di corso Garibaldi. Ma si aprirebbe un fronte coi commercianti. La discussione è aperta.