La rivoluzione della Ztl: "Riscontri positivi da scuole e residenti. Migliorie? Le valutiamo"

Carlotta Bonvicini, assessora alla mobilità, dopo quattro mesi di estensione della Ztl in centro storico – in particolare sull’asse via Emilia Santo Stefano-Corso Garibaldi, che bilancio si può tracciare?

"Dalla cittadinanza abbiamo riscontri positivi, la maggior parte delle persone si è abituata e per i residenti si è allentata la pressione di sosta. Le scuole mi riportano che la situazione è migliorata perché c’è meno traffico e chi prima sostava illecitamente in piazza Gioberti ora si è dotata di permesso e ha maggiori vantaggi".

Le misure introdotte a supporto del provvedimento stanno funzionando?

"Anche l’aumento di minuti di sosta gratuita alla Zucchi ci ha dato riscontri molto positivi. Così come per i luoghi di culto, dopo la diffusione di tutto il materiale informativo sappiamo che non ci sono stati più problemi".

Gli esercenti restano però scontenti.

"I commercianti hanno avviato un percorso positivo e costruttivo con l’assessorato al commercio, con cui hanno attivato diverse iniziative volte ad animare la zona, che era un po’ anche l’obiettivo del provvedimento".

Anche se lamentano il fatto che da ottobre il Comune non risponde ad una richiesta di confronto su diverse proposte come migliorie alla Ztl.

"Rispetto alle richieste specifiche sulle fasce orarie della Ztl penso fosse importante darci il tempo di vedere come reagiva la città e capire eventuali problematiche. Ci sarà il tempo e lo spazio per modifiche successive, se necessarie. Manderemo comunque risposta puntale alle singole richieste".

Ieri il Carlino ha realizzato un focus sulle sanzioni per il passaggio non autorizzato in Ztl. Sono diminuite negli ultimi due mesi, ma le multe sono legate al presidio della polizia locale. Mancano ancora le telecamere, quando arriveranno?

"La ditta ha avuto ritardi nel cronoprogramma delle installazioni ma sta lavorando per completarle entro la fine dell’inverno. Abbiamo comunque dato priorità al portale di Santo Stefano per liberare anche la polizia locale dal vincolo del presidio giornaliero. In ogni caso la Ztl è ufficialmente in vigore pertanto a livello formale non fa differenza che la telecamera ci sia o meno, è soprattutto una facilitazione nostra nel controllo".

Daniele Petrone