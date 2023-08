La rivoluzione delle monache per il Piccolo Festival di Teatro

Da lunedì 28 agosto torna il Piccolo Festival di Teatro di Montecchio, 18ª edizione, organizzato dall’Associazione Teatrale Sipario Aperto in collaborazione con il Comune. Tre i protagonisti: l’attrice, autrice e regista teatrale Marta Cuscunà, l’attore, scrittore, drammaturgo e regista teatrale Marco Baliani e la compagnia teatrale reggiana “Il Tempo Che Non C’è”. Spettacoli a ingresso libero nell’ex macello comunale, in caso di maltempo all’interno del castello.

La prima ospite della rassegna, figura di spicco nel teatro italiano e internazionale, sarà lunedì 28 agosto alle 21 l’attrice e autrice Marta Cuscunà con uno degli spettacoli più noti del suo repertorio, ’La semplicità ingannata’: opera ispirata agli scritti di Arcangela Tarabotti e alle vicende delle Clarisse di Udine, monache del Cinquecento che si ribellarono a una cultura tipicamente maschile, trasformando il convento in uno spazio di contestazione e libertà di pensiero.

Giovedì 31 agosto alle 21 Marco Baliani proporrà un suo classico, ’Kohlhass’, ispirato al racconto di H. von Kleist. Venerdì 1 settembre alle 21 si esibirà la compagnia “Il Tempo Che Non C’è” con gli attori Ennio Cantoni e Faustino Stigliani e la danzatrice Martina Forioso: metteranno in scena ’Variazioni enigmatiche’, nato dalla penna di Éric-Emmanuel Schmitt. Regia di Fabio Santandrea.