La Rocca dei Boiardo entra in una nuova era

di Stella BonfriscoLa Rocca dei Boiardo "si appresta a vivere una nuova stagione: un processo di rigenerazione che lo renderà un centro culturale contemporaneo, dinamico, multimediale e accessibile". Sono le parole del sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti, nel corso della visita in esclusiva al cantiere, svoltasi ieri mattina. La Rocca è tornata ufficialmente di proprietà del Comune di Scandiano lo scorso 3 luglio, attraverso l’atto di acquisizione a titolo gratuito dal Demanio dello Stato. "Un atto che ha segnato un momento di grande valore simbolico e progettuale per la città; un bene monumentale che è stato per secoli cuore della vita politica, culturale e architettonica del territorio" ha aggiunto il primo cittadino.

Il cantiere in corso - che già sta mostrando una straordinaria opera architettonica, con decori e di grande valore artistico, al suo interno - prevede un programma triennale suddiviso in tre stralci. Il primo stralcio, quello in corso, è finalizzato al recupero dell’ingresso allo scalone d’onore, alla realizzazione della Chiostrina con ascensore panoramico, ai servizi igienici accessibili al piano terra e al restauro degli ambienti attorno alla corte vecchia e fronte Sud. Il secondo, anche questo in cantiere, vedrà il recupero dell’ala Ovest del piano nobile, la realizzazione nuova scala interna e il consolidamento strutturale delle volte e della loggetta Est.

L’ultimo stralcio, si occuperà degli allestimenti museografici e multimediali che saranno ospitati nella Rocca al termine del restauro. Restauro che si realizzerà con un finanziamento Cipe (con delibera 106/2017) di 3 milioni di euro: 2 milioni e 600mila euro a cui se ne aggiungono 400mila per i lavori complementari e di manutenzione. Prevista per il 2026 l’inaugurazione e avvio delle attività culturali.

"Oltre al grande cantiere all’interno della Rocca, cambierà anche il volto esterno del nostro monumento più importante – ha aggiunto il sindaco Matteo Nasciuti –. È arrivato il tempo di liberare la facciata storica quattrocentesca della residenza dei Boiardo dalla presenza delle automobili. Quello che che viene chiamato il Vallo della Rocca. Per questo abbiamo indetto nel 2023 un concorso di idee volto a ripensare questo spazio, in modo che sorga una nuova ’piazza verde’ in città. Abbiamo già selezionato tre progetti vincitori e presto verrà dato l’incarico per la fattibilità tecnico-economica. Nel frattempo abbiamo avviato lo studio del piano del traffico e della sosta in centro storico, per compensare al meglio gli stalli che spariranno davanti alla facciata della Rocca".

La Rocca dei Boiardo non sarà solo un museo: sarà un luogo vivo, pensato per essere abitato dalla comunità. Un crocevia di storie e linguaggi, un centro di produzione culturale e partecipazione civica, pronto a restituire alla città un patrimonio storico-artistico dal valore straordinario, riportato al centro della vita pubblica. "Ci piacerebbe poi – ha concluso Nasciuti – riportare e conservare in questo luogo le opere e i resti archeologici ritrovati a Scandiano, che ora sono in altri musei. Per ricostruire all’interno della Rocca la storia della città".