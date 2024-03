La Rocca diventerà di proprietà comunale: "Creiamo una Fondazione per gestirla al meglio"

Una Fondazione per la gestione della Rocca di Scandiano. La novità è emersa giovedì in consiglio comunale, quando c’è stato l’ok unanime all’atto di approvazione del trasferimento della Rocca dal Demanio al Comune di Scandiano. La Rocca, come riferito ieri, diventa di proprietà del Comune. "Il sindaco – spiega Matteo Caffettani, assessore alla città attiva con delega anche al turismo – ha annunciato la nascita di una Fondazione per occuparsi degli aspetti tecnici, culturali, organizzativi. L’edificio sarà così gestito non solo con le forze comunali. La Fondazione sarà deputata a capire come può essere meglio valorizzata la Rocca dal punto di vista culturale e turistico. Il sindaco si è impegnato su questo tema e l’idea della Fondazione è stata apprezzata anche dalla minoranza. Sarà uno strumento idoneo per la gestione contenutistica con la collaborazione di un comitato scientifico". Presto sarà dunque superata la concessione cinquantennale, arrivando a un atto di trasferimento permanente al patrimonio del Comune. "È certamente importante la proprietà comunale – evidenzia Caffettani –. Nella Rocca potranno essere svolte pure attività commerciali. Gli interventi di manutenzione in corso valorizzeranno ancora di più un bene che sarà del Comune". In futuro saranno promossi molti eventi, ancora da definire. "Saranno organizzate mostre, convegni e altre iniziative – prosegue –. Ricordo che la Rocca è ancora sede dell’enoteca regionale e questo potrà essere un ulteriore elemento per la promozione del territorio. Approvo pertanto l’idea della Fondazione: una scelta opportuna e sensata per gestire meglio i contenuti della Rocca. In futuro, grazie agli importanti lavori che stiamo realizzando, sarà possibile utilizzarla per tutto l’anno, anche d’inverno".

Matteo Barca