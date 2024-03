"La Rocca sarà un polo d’attrazione"

"Promuovo l’operazione del Comune per la Rocca: sicuramente porterà ricadute positive anche per i commercianti". A dichiararlo è Giovanni Campani, presidente di Confersercenti dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia. Confersercenti apprezza la scelta dell’ok unanime dell’atto di approvazione del trasferimento della Rocca dal Demanio al Comune di Scandiano. "Sono ovviamente soddisfatto per la votazione emersa in consiglio – osserva Campani –. La Rocca diventa dunque di proprietà del Comune. E’ una notizia positiva per la nostra comunità. La Rocca, terminati gli interventi di sistemazione, sarà una struttura molto bella. Appartiene al patrimonio storico, da esporre e mettere in mostra per tutti. E’ il fiore all’occhiello di Scandiano. Diventerà un’importante meta per i turisti e visitatori: sarà poi necessario organizzare le visite guidate".

Il responsabile di Confersercenti ribadisce che la Rocca "sarà un punto di attrazione: certamente sarà fondamentale promuovere mostre e iniziative. Sono pochi i comuni che dispongono di un monumento simile. La Rocca sarà pertanto un valore aggiunto per Scandiano assieme a piazza Spallanzani e a piazza Fiume, oggetto di un futuro intervento di ristrutturazione. Ora aspettiamo la conclusione del cantiere".

Campani propone intanto un bando "per regolare uno spazio di aggregazione e un punto di ristoro. La Rocca sarà così un punto di riferimento per Scandiano. Un edificio ‘nuovo’ al termine dei lavori: un luogo in più da visitare nel nostro territorio che rappresenterà un valore aggiunto. Non mancheranno i benefici pure per le attività commerciali. Tutti aspettiamo la riapertura e tra i cittadini c’è tanta curiosità per il futuro"".

Il Comune, la scorsa settimana, aveva già premiato i tre progetti vincitori del concorso di idee per riprogettare il vallo della Rocca, la parte antistante il monumento simbolo che oggi ospita un parcheggio e una strada. Nell’idea dell’amministrazione dovrà diventare un grande parco che abbraccia le due scuole antistanti.

Matteo Barca