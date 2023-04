La Rocca svelerà le sue prigioni

Il bilancio di previsione 2023 appare molto "ricco" a Novellara, anche grazie al previsto arrivo di fondi del Pnrr, per oltre quattro milioni di euro.

Queste risorse straordinarie dovrebbero consentire interventi importanti: l’efficientamento delle palestre e del teatro Tagliavini, la realizzazione della nuova mensa scolastica, l’aggiunta di pannelli fotovoltaici su diversi edifici, nonché numerosi interventi sulla digitalizzazione. Inoltre, il finanziamento del Pnrr ottenuto insieme all’Unione Bassa Reggiana rende possibile un intervento nell’area del sociale e della disabilità per sistemare un appartamento Erp in via Togliatti, destinato a progetti di "Durante e Dopo di Noi".

L’amministrazione guidata dal sindaco Elena Carletti prevede pure interventi per altri sette milioni di euro per lavori alla Rocca e al Museo Gonzaga, oltre che sulla viabilità. Il Museo Gonzaga verrà reso più accessibile, moderno e innovativo.

In Rocca verranno resi accessibili spazi come le prigioni e altre zone della torre. Inoltre, il Comune si dice impegnato per il completamento della tangenziale con il finanziamento degli espropri per poi realizzare il tratto mancante.

Nel 2023 previsti lavori alla Casa protetta, alla chiesa del Popolo e la realizzazione del Bosco del Tempo, un parco con diverse finalità, tra cui orti urbani e zone per l’apicoltura.

Sono inoltre in corso interventi essenziali che vedranno la conclusione e la messa a disposizione alla comunità di spazi polifunzionali e ricchi di opportunità quali l’ex Macello ed il Laboratorio Armonia, nel quartiere Armonia.

"Di grande rilevanza – aggiunge il sindaco – è anche il nuovo palasport, di cui è pronta la progettazione esecutiva. Il bilancio riesce quindi a sopperire agli aumenti dei costi energetici senza aumentare la pressione fiscale. Si è scelto di ricorrere all’utilizzo dell’avanzo per il 2023 per evitare l’aumento di imposte e tasse".

La Tari, nonostante l’aumento dei costi di raccolta, presenta un piccolo ritocco medio del 2%, che riporta di fatto il livello agli anni prima della pandemia Antonio Lecci