La Rocchetta: memoria del passato e del presente Un bene da rispettare e salvaguardare

Spesso noi ragazzi non conosciamo il luogo in cui viviamo, la nostra storia, le nostre origini. Quante volte siamo passati, davanti alla Rocchetta di Castellarano senza chiederci cosa fosse realmente quel monumento.

Castellarano è un comune della provincia di Reggio Emilia, situato nella zona bassa della valle del Secchia, che conserva un magnifico borgo medievale. La Rocchetta un tempo era l’unico ingresso al paese. Un paese fortificato da enormi mura, in parte ancora visibili. Del ponte levatoio, che si trovava sulla parte esterna e permetteva l’accesso alla porta Maggiore, non resta più nulla. Fortunatamente, possiamo ammirare i torrioni principali e la torre dell’orologio. Nei secoli si sono susseguiti diversi feudatari e proprietari: dalla contessa Matilde di Canossa fino alla famiglia Casali. Tale complesso ha subito trasformazioni e restauri, che hanno permesso ai posteri e a noi ragazzi di apprezzare una simile bellezza. La sua maestosità lascia spazio alla nostra immaginazione: il borgo era potente e imponente. Il castello sembra raccontare una storia che non è del tutto passata ma è rievocata dalla sua stessa presenza. Noi cittadini di Castellarano abbiamo una grande responsabilità: siamo depositari di una memoria antica, testimoni di un tempo storico, artistico e culturale. Dobbiamo evitare azioni che possano danneggiare questo bene e averne rispetto. Abbiamo appreso notizie della Rocchetta che prima non conoscevamo e d’ora in poi saremo orgogliosi della sua e della nostra origine. Ringraziamo coloro che hanno valorizzato e valorizzano la Rocchetta, attualmente utilizzata per mostre ed eventi culturali, situata nel cuore del nostro Comune.

Classe II F