La Roma U16 ha un motore diesel. Parte piano ma è inarrestabile

BOLOGNA
- ROMA
- BOLOGNA: Nobili, Frassineti (26’st Specchia), Del Bianco, Angelini (6’st Liberti), Deffo, Barbieri (14’st Mezzetti), Bertuzzo, Ardeni, Lima, Viti, Pazzi (6’st Coden).
- A disp. Martella, Monti, Mezzetti. All. Ceccarelli.
- ROMA: Carta, Dattilo, Chieffallo, Gargiulo (20’ st Mastropietro), Antonetti, Cancedda (31’ st De Benedetto), Ferretti (20’ st Dos Santos), Giannelli (28’ st Salvati), Sperlonga (28’ st Salvarani), Persutti, Basile (31’ st Bartolini).
- A disposizione: Musella, Soares, Mastropietro. All. Ciaralli.
- Arbitro: Sena di Modena.
- Reti: 11’ Pazzi (B), 21’ Antonetti (R); 2’ st Sperlonga (R), 5’ st Ferretti (R), 16’st Basile (R).
La Roma fa sua l’edizione numero 14 del Memorial Nardino Previdi, trionfando al "Ferrarini" di Castellarano sul Bologna.
L’Under 16 capitolina, un po’ come accaduto in semifinale contro l’Hellas Verona, parte male ma poi riesce a rifarsi, dilagando nella ripresa: i felsinei, infatti, passano all’110 con Pazzi, che batte Carta con un preciso diagonale, ma 10’ dopo è Antonetti a rimettere tutto in equilibrio insaccando su cross dalla sinistra.
Nella ripresa la Roma trova il 2-1 in apertura con Sperlonga, poi sono Ferretti e Basile a rendere molto ampio il divario.
Il titolo di capocannoniere è andato proprio al giallorosso Basile, mentre Lima (Bologna) è stato nominato miglior giocatore. A Ceccarelli, tecnico della finalista, il premio Fair Play e a Ciaralli (Roma) quello di miglior tecnico.
Nella foto: mister Ciaralli