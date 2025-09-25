I soliti violenti

CronacaLa Romagna è dolce per il Lentigione
25 set 2025
CLAUDIO LAVAGGI
Cronaca
La Romagna è dolce per il Lentigione

Jassey colpisce a freddo il Coriano, idem Penta all’inizio della ripresa: Lenz terzo in classifica. Mister Pedrelli: "Stiamo crescendo"

Jassey in azione (foto di repertorio). Ieri l’atleta del Lentigione ha segnato il gol del vantaggio dopo sei minuti: una rete pesante che ha condizionato il match

TROPICAL CORIANO

  • LENTIGIONE

TROPICAL CORIANO (4-3-1-2): Pollini; Pungelli (24’ st Brisku), Anastasi, Rossi, Evaristi (11’ st Omokaro); Bellavista, Carnesecchi (24’ st Fabbri), Enchisi; Scarponi (24’ st Vinci); Pacchioni, Mancini (11’ st Barbatosta). A disp.: De Gori, Cannino, Franco, Bartoli. All.: Scardovi.

LENTIGIONE (3-4-2-1): Cheli; Mele, Capiluppi, Bita; Alessandrini (15’ st Pari), Penta, Nappo, Miglietta; Nanni (30’ st Masini), Jassey (45’ st Iori); Cellai (30’ st Mordini). A disp.: Pagani, Nava, Panigada, Grieco, Agbekornu. All.: Costa.

Arbitro: Alessio Artini di Firenze (Pernarella di Ciampino ed Eleonora Saccoccio di Formia).

Reti: pt 6’ Jassey; st 1’ Penta, 21’ Pacchioni (rig.)

Note: Ammoniti Mancini, Anastasi, Alessandrini, Mele, Enchisi, Pacchioni. Angoli 2 a 3, rec. 3’+5’.

Gran colpo del Lentigione, con vittoria per 2 a 1 sul campo del Tropical Coriano che non sarà squadra di vertice, ma che in casa sua sa far soffrire gli avversari.

Il Lenz parte forte sulle fasce e già al 6’ a Jassey arriva il pallone da spedire in rete a colpo sicuro.

Il Coriano accusa e poco dopo rischia di capitolare, ma Pollini mette in angolo il tiro di Mele, così come nel finale di tempo su quello di Alessandrini.

Si apre la ripresa, ma la sostanza non cambia, errore di Carnesecchi già al primo minuto e raddoppio di Penta dal limite dell’area.

Al 21’ Mele stende Pacchioni in area e lo stesso Pacchioni realizza dal dischetto. Poi c’è un palo di Mordini e il fischio finale.

Ora il Lentigione è terzo a un sol punto dalla coppia Pistoiese – Pro Sesto.

Così Ivan Pedrelli, il tecnico del Lentigione che ha scontato una giornata di squalifica, seguendo la gara dalla tribuna: "Credo che si tratti di un ottimo risultato, contro una squadra difficile da affrontare.

L’ho detto più volte, gare facili non ce ne sono e portare a casa sei punti nelle ultime due partite ci rende fiduciosi anche per la prova di domenica, in casa contro il Rovato. Arrivassimo a nove, beh, sarebbe straordinario".

E a livello di gioco com’è andata?

"Stiamo crescendo, ma dobbiamo lavorare molto durante la settimana. Ma sa cosa le dico? Intanto metto i punti in cascina, poi miglioreremo anche il gioco. Dobbiamo essere concreti".

Le vittorie di Pistoiese e Piacenza rilanciano due big?

"Su di loro ci sono molte aspettative e sono sempre chiamate a vincere, ma il campionato è appena iniziato".

© Riproduzione riservata