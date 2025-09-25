La Romagna è dolce per il Lentigione

TROPICAL CORIANO

LENTIGIONE

TROPICAL CORIANO (4-3-1-2): Pollini; Pungelli (24’ st Brisku), Anastasi, Rossi, Evaristi (11’ st Omokaro); Bellavista, Carnesecchi (24’ st Fabbri), Enchisi; Scarponi (24’ st Vinci); Pacchioni, Mancini (11’ st Barbatosta). A disp.: De Gori, Cannino, Franco, Bartoli. All.: Scardovi.

LENTIGIONE (3-4-2-1): Cheli; Mele, Capiluppi, Bita; Alessandrini (15’ st Pari), Penta, Nappo, Miglietta; Nanni (30’ st Masini), Jassey (45’ st Iori); Cellai (30’ st Mordini). A disp.: Pagani, Nava, Panigada, Grieco, Agbekornu. All.: Costa.

Arbitro: Alessio Artini di Firenze (Pernarella di Ciampino ed Eleonora Saccoccio di Formia).

Reti: pt 6’ Jassey; st 1’ Penta, 21’ Pacchioni (rig.)

Note: Ammoniti Mancini, Anastasi, Alessandrini, Mele, Enchisi, Pacchioni. Angoli 2 a 3, rec. 3’+5’.

Gran colpo del Lentigione, con vittoria per 2 a 1 sul campo del Tropical Coriano che non sarà squadra di vertice, ma che in casa sua sa far soffrire gli avversari.

Il Lenz parte forte sulle fasce e già al 6’ a Jassey arriva il pallone da spedire in rete a colpo sicuro.

Il Coriano accusa e poco dopo rischia di capitolare, ma Pollini mette in angolo il tiro di Mele, così come nel finale di tempo su quello di Alessandrini.

Si apre la ripresa, ma la sostanza non cambia, errore di Carnesecchi già al primo minuto e raddoppio di Penta dal limite dell’area.

Al 21’ Mele stende Pacchioni in area e lo stesso Pacchioni realizza dal dischetto. Poi c’è un palo di Mordini e il fischio finale.

Ora il Lentigione è terzo a un sol punto dalla coppia Pistoiese – Pro Sesto.

Così Ivan Pedrelli, il tecnico del Lentigione che ha scontato una giornata di squalifica, seguendo la gara dalla tribuna: "Credo che si tratti di un ottimo risultato, contro una squadra difficile da affrontare.

L’ho detto più volte, gare facili non ce ne sono e portare a casa sei punti nelle ultime due partite ci rende fiduciosi anche per la prova di domenica, in casa contro il Rovato. Arrivassimo a nove, beh, sarebbe straordinario".

E a livello di gioco com’è andata?

"Stiamo crescendo, ma dobbiamo lavorare molto durante la settimana. Ma sa cosa le dico? Intanto metto i punti in cascina, poi miglioreremo anche il gioco. Dobbiamo essere concreti".

Le vittorie di Pistoiese e Piacenza rilanciano due big?

"Su di loro ci sono molte aspettative e sono sempre chiamate a vincere, ma il campionato è appena iniziato".