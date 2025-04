La rotonda del Parmigiano si rifarà il trucco

La rotonda del Parmigiano-Reggiano nelle prossime settimane sarà ripulita poi in futuro, grazie ad una manutenzione costante, tornerà ad avere un aspetto degno della porta d’ingresso alla "culla del Re dei Formaggi". È infatti prossima la pubblicazione del bando comunale rivolto alle aziende private per "adottare" le 4 rotatorie poste sulle strade provinciali. L’iniziativa era stata sollecitata tramite una mozione dai consiglieri di minoranza del Centrodestra. Lunedì sera a sorpresa l’annuncio della giunta Marazzi durante Consiglio comunale, con la maggioranza che ha rigettato tra le polemiche la mozione considerandola superata dai fatti. Ritirata anche la mozione dell’opposizione sull’installazione delle fototrappole anti abbandono dei rifiuti: le telecamere saranno attive da maggio. È invece passata all’unanimità la riorganizzazione del mercato settimanale del sabato: si prevede, in via sperimentale e temporanea, un compattamento dei banchi con il ridimensionamento del mercato su circa metà piazza Repubblica. In questo modo si recupereranno una trentina di posti auto sulla restante porzione di piazza, agevolando gli utenti e si riaprirà al traffico via Venturi, con conseguente alleggerimento per via IV Novembre, che attualmente vessata dal parcheggio selvaggio e dall’aumento del traffico derivante, appunto, dalla chiusura di via Venturi.

Si è poi preso atto, con voto unanime, dell’impossibilità di installare l’impiantistica necessaria per la trasmissione in streaming del Consiglio Comunale che attualmente si svolge nella Sala Corradini di Barco: essendo una sala polivalente, non garantisce la sicurezza dell’attrezzatura. L’installazione avverrà ai primi del 2026, quando terminati i restauri il consiglio ritornerà e riunirsi in Municipio.

Francesca Chilloni