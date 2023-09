La Rsa resta ancora chiusa: "Dov’è finito il piano B?"

Quali sono stati i passi compiuti verso la riapertura dell’attività della Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) di Guastalla? Quali sono le cause che finora impediscono la riapertura? Quando si prevede la riattivazione della Rsa?

Lo chiedono, con una interrogazione all’amministrazione comunale di Guastalla, i consiglieri Francesco Benaglia e Gianluca Soliani, della lista Avanti, sulla perdurante chiusura della Rsa, a causa di una carenza di personale infermieristico. Già oltre un anno fa si era parlato di possibili accordi per "reclutare" personale dal Sud America, anche attraverso adeguata formazione – pure linguistica – degli operatori stranieri. Ma poi il progetto non si è concretizzato, risultando la Rsa ancora chiusa. Pare infatti che siano emersi dei problemi burocratici legati all’utilizzo di personale stranieri da assumere per l’importante servizio assistenziale. Problemi che non hanno permesso di realizzare il progetto. Ora si stanno cercando soluzioni alternative, che potrebbero prevedere l’intervento dell’Azienda Usl, con proprio personale infermieristico, per riaprire la Rsa guastallese. Già nel giugno 2022 Benaglia e Soliani avevano presentato un’interrogazione per conoscere tempi e modi della riapertura della Rsa. "Dopo oltre un anno – dicono i consiglieri di Avanti – la situazione non è cambiata. La struttura ci risulta ancora chiusa. E’ evidente come sia fondamentale che i servizi della Rsa siano quanto prima riattivati a Guastalla". Al momento gli utenti da assistere in Rsa vengono trasferiti in altre strutture della zona.

Antonio Lecci