La Rubierese a mister Iemmi

Si cambia in casa Rubierese (Prima cat., girone C): il nuovo mister è Emore Iemmi (foto), volto noto del calcio dilettantistico, profilo di grande esperienza che torna in pista dopo aver portato l’anno scorso la Vianese in Eccellenza. Iemmi prende il posto di Alberto Mingozzi, che si è dimesso domenica dopo la sconfitta interna contro la Virtus Libertas per 2-1 (i due gol della Virtus sono arrivati all’89’ e al 93’). La società, che ringrazia Mingozzi augurandogli il meglio per il futuro, comunica anche che il vice di Iemmi sarà Andrea Ghizzoni; rimarrà nello staff tecnico Roberto Radighieri. Ieri il nuovo staff ha tenuto il primo allenamento: domenica si gioca sul campo del Boca Barco, che ha 20 punti. La Rubierese, invece, è al 5° posto con 31 punti, a -8 dalla Virtus Correggio capolista.

Oggi due gare in programma in Terza categoria, valide per il recupero della 14ª giornata. Si gioca alle 20.30: a Cavola ecco Amici Di Davide (23)-Felina (14). I primi sono in striscia positiva da 4 partite, mentre il Felina (una gara in meno) ne ha perse 4 nelle ultime cinque. Arbitrerà Luca Baldelli di Reggio. A Vetto, invece, Vetto (17)-Invicta Gavasseto (13). I gialloverdi (una gara in meno), vengono da due gare di fila senza sconfitte, mentre l’Invicta non vince da tre turni. Arbitro designato: Roland Bytyci di Reggio.