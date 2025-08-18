La sagra di San Rocco si scatena. Stasera piano bar, domani karaoke

Entra nel vivo la tradizionale Sagra di San Rocco a Villarotta di Luzzara, tra il centro e l’area parrocchiale. Stasera la festa prosegue con noti brani da cantare insieme sulle note del piano bar di Anna Masioli, mentre domani sera tocca alla serata karaoke con dj Gio e Bumbo, per un evento che coinvolge direttamente il pubblico. Restano attivi gli stand della gastronomia con cucina tradizionale, pizzeria con forno a legna, la pesca di beneficenza, una mostra fotografica e il mercatino vintage. Per informazioni: tel. 347-9093047.

All’Arena Stalloni di via Campo Samarotto a Reggio stasera alle 21,15 la rassegna cinematografica propone il film "Borsalino", una storia ambientata negli anni Trenta con Jean Paul Belmondo e Alain Delon per la regia di Jacques Deray (la proiezione sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano). Lo scanzonato guascone e il malinconico tenebroso creano un’alchimia perfetta, che rappresentò il trionfo internazionale del film, che ispirò un filone di rivisitazione idealizzata di quel periodo storico. E domani, sempre all’Arena Stalloni e alla stessa ora, sarà proiettato "L’’ultimo turno’ per la regia di Petra Volpe, (Svizzera - Germania, 2025).

Il cinema estivo "sotto le stelle" si terrà anche a Guastalla, stasera alle 21 nel cortile delle scuole di via Costa, con la proiezione de "Il Signore degli anelli: la guerra dei Rohirrim", per la regia di Kenji Kamiyama, con ingresso libero.

a.le.