Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
La sagra di San Rocco si scatena. Stasera piano bar, domani karaoke
18 ago 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
La sagra di San Rocco si scatena. Stasera piano bar, domani karaoke

Continuano le proiezioni del ’cinema sotto le stelle’ all’Arena Stalloni in città e in via Costa a Guastalla. .

Entra nel vivo la tradizionale Sagra di San Rocco a Villarotta di Luzzara, tra il centro e l’area parrocchiale. Stasera la festa prosegue con noti brani da cantare insieme sulle note del piano bar di Anna Masioli, mentre domani sera tocca alla serata karaoke con dj Gio e Bumbo, per un evento che coinvolge direttamente il pubblico. Restano attivi gli stand della gastronomia con cucina tradizionale, pizzeria con forno a legna, la pesca di beneficenza, una mostra fotografica e il mercatino vintage. Per informazioni: tel. 347-9093047.

All’Arena Stalloni di via Campo Samarotto a Reggio stasera alle 21,15 la rassegna cinematografica propone il film "Borsalino", una storia ambientata negli anni Trenta con Jean Paul Belmondo e Alain Delon per la regia di Jacques Deray (la proiezione sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano). Lo scanzonato guascone e il malinconico tenebroso creano un’alchimia perfetta, che rappresentò il trionfo internazionale del film, che ispirò un filone di rivisitazione idealizzata di quel periodo storico. E domani, sempre all’Arena Stalloni e alla stessa ora, sarà proiettato "L’’ultimo turno’ per la regia di Petra Volpe, (Svizzera - Germania, 2025).

Il cinema estivo "sotto le stelle" si terrà anche a Guastalla, stasera alle 21 nel cortile delle scuole di via Costa, con la proiezione de "Il Signore degli anelli: la guerra dei Rohirrim", per la regia di Kenji Kamiyama, con ingresso libero.

a.le.

