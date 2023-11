La sala civica intitolata alla pittrice Gentileschi. Il sindaco Cavallaro: "Anche lei vittima di violenza"

La sala civica di Rubiera, dietro la palestra don Andreoli, ieri mattina è stata intitolata ad Artemisia Gentileschi, grande pittrice del Seicento. La sala in questi mesi è diventata anche l’atelier di Rubierarte, associazione di artisti in particolare di pittrici di Rubiera. "La cerimonia – dice il sindaco Emanuele Cavallaro – è stata organizzata nella giornata della lotta alla violenza contro le donne perché Artemisia ne fu vittima. Violentata da un maestro amico del padre, a casa sua, ancora ragazzina. A processo fu persino torturata ed esposta in pubblico per dimostrare che non mentiva. Lui fu condannato, ma rimase di fatto impunito". Il primo cittadino ricorda che Gentileschi è una grande artista "non per questo suo dato biografico: la sua maestria caravaggesca è una meraviglia assoluta. La sua forza incredibile, però, la rende una donna straordinaria. E già, essere ‘pittora’, era cosa rara, allora. Oggi, 400 anni dopo, ancora le donne devono temere prima di tutto ciò che accade in casa loro". Intanto due opere realizzate da Silvana Mattioli e Carmen Panciroli si sono ispirate alle opere proprio della Gentileschi. Sono state presentate ieri e, insieme ad altre delle artiste rubieresi, resteranno in sala tutto il mese di dicembre. Sarà possibile visitare la mostra domenica 10 e 17 di dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

m. b.