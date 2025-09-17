La sale dell’Appartamento aprono a Palazzo Gonzaga

Al termine di una intensa fase di cantiere, Guastalla si prepara a celebrare un evento di grande rilevanza storica e culturale. Sabato 20 settembre alle 17 è infatti prevista l’inaugurazione delle sale dell’Appartamento Ducale di Palazzo Gonzaga. I restauri hanno recuperato ambienti storici da tempo inutilizzati, assicurando la piena accessibilità del piano nobile del Palazzo a tutti i visitatori, grazie all’inserimento di un ascensore. Sono attesi al taglio del nastro le autorità locali, il progettista Sergio Bettini, oltre all’assessore regionale Gessica Allegni.

Il progetto di recupero, finanziato anche grazie al bando regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ha avuto come obiettivi primari il restauro e la rifunzionalizzazione degli ambienti inutilizzati, rendendo accessibile il piano museale a tutti i visitatori.

Un progetto di cui si parla da tempo e che finalmente è arrivato a conclusione. Con la novità rappresentata dall’installazione di un nuovo ascensore, che unisce i tre livelli principali del palazzo (piano terra, primo e secondo piano) con una cabina di dimensioni adeguate e conforme alle norme per persone con disabilità. La struttura è stata progettata per essere integrata al meglio con le murature storiche, garantendo la massima funzionalità nel rispetto del patrimonio architettonico.

In occasione dell’inaugurazione apre anche la mostra fotografica ’Dentro il Nero’, un omaggio al maestro Vasco Ascolini, che nel 1999 immortalò il Palazzo Ducale prima dei restauri, offrendo una preziosa testimonianza storica.

Antonio Lecci