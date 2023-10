La salma ritrovata, tragedia della solitudine. Le indagini escludono una morte violenta

Si è risolto nel modo più tragico il giallo dell’ex Fabbrica Europa. L’uomo trovato morto nella palazzina fatiscente accanto alla stazione sarebbe un senzatetto di origine calabrese, sessantenne, e con problemi di tossicodipendenza. Viene esclusa la morte violenta. Si è trattato molto probabilmente di una tragedia della marginalità, con l’uomo che è deceduto solo e in mezzo alla sporcizia, senza nessuno che potesse aiutarlo. La certezza assoluta sull’identità verrà data dalla comparazione del suo Dna con quello di alcuni parenti, ma i documenti trovati tra gli abiti del cadavere hanno appunto riportato ad una persona che da tempo viveva come un clochard, allo sbando e senza una abitazione fissa. Per questo il sostituto procuratore Isabella Chiesi non ha ancora chiuso il fascicolo. L’uomo si era introdotto nella palazzina in cerca di rifugio.

f.c.