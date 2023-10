La salma senza identità. Forse un cittadino calabrese

Giallo dell’ex conserviera Fabbrica Europa: potrebbero essere di un uomo di origine calabrese i resti rinvenuti in un edificio nell’area degradata tra via Gramsci e via Marconi, di fronte alla stazione ferroviaria. Poco trapela dalle indagini blindate dalla Procura, ma uno spiraglio di luce si sarebbe aperto per dare un’identità al cadavere che, sabato mattina, è stato scoperto al piano terra di una palazzina fatiscente da un operaio incaricato di sbarrare porte e finestre proprio per evitare l’ingresso abusivo di tossicodipendenti e spacciatori, senzatetto e ragazzi in cerca di avventure spaventose. Il corpo era prono, con indosso solo una maglia, jeans e scarpe. Lo stato di decomposizione così avanzato che, al di là del sesso, era difficile capire altro: né le cause del decesso, né l’etnia. Prima dell’autopsia, durante la repertazione di quanto l’uomo aveva addosso e vicino, sarebbero però stati trovati dei documenti appartenenti ad un calabrese.

Sul luogo del ritrovamento nulla lascia pensare ad un omicidio oppure ad un suicidio, ma sarà appunto l’autopsia ad aiutare a capire se quell’uomo è deceduto di stenti, oppure per droga, o se si sia trattata di una morte naturale magari per un malore. Per dare un’identità al corpo, potrebbe essere necessario comparare il Dna estratto da quei resti con quelli di un parente della persona a cui appartengono i documenti. Parte dell’ex opificio e delle aree circostanti sono stati ceduti al Comune che, insieme alla Provincia, vi realizzerà la nuova sede dell’Ipsia ’Silvio D’Arzo’.

Una parte è invece rimasta alla famiglia proprietaria. Proprio qui, in quella che negli anni ’30 era una bella palazzina, è stato fatto il raccapricciante ritrovamento durante una delle ispezioni periodiche che i proprietari dispongono per chiudere i varchi da cui emarginati di vario tipo entrano per trovare un rifugio.