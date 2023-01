"La salute mentale è una priorità"

"Il Covid e la crisi ci lasciano un quadro preoccupante, anche tra i giovani aumentano ansia, depressione, paura e rabbia. Serve chiaramente un potenziamento dei servizi pubblici per la tutela della salute psichica, è dovere della politica prendersi cura delle persone più fragili".

Con queste parole Ilenia Malavasi, deputata del Pd, ha affermato il suo sostegno all’appello di 91 direttori dei dipartimenti di salute mentale per un aumento delle risorse destinate alla prevenzione e alla cura del disagio psicologico. "Il Pd ha reso strutturale il bonus psicologo ma è chiaro che non basta. Servono risorse certe e continuative per garantire assunzioni, contratti e adeguati finanziamenti per il Fondo sanitario nazionale; stiamo assistendo, purtroppo, a un progressivo abbandono degli investimenti pubblici sul benessere psicologico, parte fondamentale del sistema". Lei stessa proporrà "un emendamento per vincolare risorse definite per i servizi pubblici dei Dsm, consentendo alle Regioni di attuare fin dal 2023 un piano straordinario di assunzioni, secondo gli standard per l’assistenza territoriale". Mercoledì la Malavasi era anche intervenuta per lamentarsi delle mancate risposte da parte del Governo Meloni, sulle malattie rare.