La Sammartinese parte col piede giusto

Buona la prima per la Sammartinese nel campionato di Serie A2 a squadre. Pur priva di Roberto Antonini, la matricola reggiana passa 6-2 a Fano contro la San Cristoforo e comincia così nel migliore dei modi la sua corsa, che la vede decisa a recitare un ruolo da protagonista: Maurizio Mussini, Davide Truzzi e Riccardo Campanelli ottengono una vittoria ed una sconfitta nelle terne, poi è Federico Patregnani a far doppietta nell’individuale contro il reggiano Alex Incerti, tesserato per il team marchigiano, e a far volare gli ospiti; due successi anche nelle coppie, con Mussini e Truzzi che non tradiscono, prima di una vittoria per parte nelle coppie. Sabato prossimo si torna in campo per la prima di tre gare interne consecutive contro i laziali dell’Isola del Liri, che nel loro turno d’esordio hanno piegato 5-3 in casa Santa Chiara.

Sant’Ilario. Terza piazza per Gianni Palladini e Luca Sassi nella terza edizione del Trofeo Carlo Pontiroli, gara regionale a coppie di categoria A-B-C-D disputata alla Val d’Enza di Sant’Ilario: il duo della bocciofila ospitante, dopo aver vinto il derby nei quarti coi compagni di squadra Mario Fabbi e Angelo Melotti, si è arreso al penultimo atto della manifestazione di fronte ai modenesi Roberto Vecchi e Antonio Vitali (Cavallino), poi sconfitti in finale dal già citato Incerti e Jacopo Frisoni (San Cristoforo). Fuori ai quarti anche Iuri Pedocchi e Attilio Riga (Sammartinese), mentre gli ottavi sono stati fatali a Luca Guidotti e Fermo Spallanzani (Mamma Mia).

Domani si torna in corsia a Campagnola, per la 17esima edizione del Trofeo Cooperazione, con direzione di gara affidata al reggiano Sandro Serafini: previsto un tabellone riservato alle coppie di categoria A-B e uno a quelle di categoria C-D.