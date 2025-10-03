La Sammartinese piange Maurizio Bonaretti

E’ stato imprenditore di successo a San Martino in Rio con le sue aziende nel campo tessile e uomo di calcio, colonna per oltre un ventennio della Sammartinese il cui consiglio direttivo ora piange la scomparsa di Maurizio Bonaretti, 75 anni, le cui esequie si sono svolte nei giorni scorsi in forma strettamente privata. Classe 1949, era entrato nel consiglio del club neroverde nel 1991 ed è stato presidente dal 1999 al 2014, riuscendo con la sua propensione alla buona amministrazione a ristabilire la situazione finanziaria della società, che allora era appena scesa in Seconda Categoria, risollevando in primis il settore giovanile con ottimi piazzamenti nei campionati regionali. Uomo di conti nel lavoro e nel calcio, Bonaretti si è occupato principalmente della gestione finanziaria negli anni di permanenza nel consiglio, fino al 2014, rimanendo poi vicino alla società fino ad oggi come prezioso consulente. "Me lo ricordo al campo da tifoso già quando giocavo negli anni ’70 – ricorda il presidente Arrigo Borghi – e a inizio anni ’80 fu lui a chiedermi di iniziare ad allenare i ragazzi. E’ stato un onore averlo al mio fianco, una persona speciale, competente e sempre disponibile, la sua morte ci lascia un grande vuoto". Per il direttor generale Mauro Semellini "è stato prima di tutto un amico e poi un preziosissimo collaboratore, una persona pacata, riflessiva e sempre pronta a condividere qualsiasi problematica con saggezza e stile. Per noi tutti è una grande perdita". Per tanti anni in sede ha lavorato al suo fianco la segretaria Simona Gasparini: "Se penso a Maurizio – ricorda – la prima cosa che mi viene in mente è la sua integrità morale, la pacatezza dei suoi modi gentili con cui infondeva a tutti serenità, anche nei momento di contrasto e crescita della società". Per il consiglio direttivo parla Luciano Poli, uno dei consiglieri di più lungo corso che ricorda come: "con Maurizio ho vissuto anni indimenticabili, ci legava un’amicizia sincera, ha saputo guidare la Sammartinese con polso ed equilibrio, ci ha fatto apprezzare dalla comunità di San Martino e in lui tutti noi riconoscevamo un leader. Per me sarà sempre il presidente e lo porto nel cuore, tutta la società si stringe intorno alla moglie Laura e ai figli Barbara e Stefano".

Davide Setti