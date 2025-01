La Sammartinese terza nella ‘Parata dei Campioni’

Terzo gradino del podio per la Sammartinese nella "Parata dei Campioni", la gara promozionale a coppie di categoria A andata in scena il giorno dell’Epifania sulle corsie modenesi della bocciofila Fioranese.

Riccardo Campanelli e Federico Patregnani, infatti, hanno superato agli ottavi Luca Capeti e Luca Nadini (Baldini STM Bologna), per poi fare il bis nel turno successivo grazie alla vittoria su Nicolò Lambertini e Leonardo Porozzi (Città di Perugia), prima di arrendersi in semifinale di fronte ai capitolini Andrea Cappellacci e Gabriele Marinelli (Flaminio Roma), poi sconfitti in finale da Roberto Manghi e Gianpaolo Signorini (Jolly Verona).

Eliminati agli ottavi, invece, Maurizio Mussini e Davide Truzzi: l’altro equipaggio della Sammartinese si è arreso di fronte a Daniele Droghetti e Nicola Franceschi (Baldini STM). Lo stesso Davide Truzzi ha sfiorato le semifinali nel 46esimo "Pallino d’Oro", gara internazionale individuale ad invito disputata a Budrione di Carpi: fatale lo stop con Gian Luca Manuelli (Sant’Angelo Montegrillo).

d. r.