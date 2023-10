La sanità che cambia: incontro

"La sanità che cambia" è il titolo di un ciclo di incontri pubblici che si terranno oggi alle 20,30 al teatro comunale di Ciano e sabato 21 ottobre, alle ore 9,30 nella Sala della Rocca di Montecchio.

Verranno illustrati ai cittadini il funzionamento del nuovo servizio di guardia medica, attivo dai primi di ottobre, e le trasformazioni nel sistema dell’emergenza-urgenza che progressivamente si stanno introducendo anche in Val d’Enza, come in tutta la provincia.

Stasera interverranno, oltre al sindaci Luca Bolondi (Canossa) e Franco Palù (San Polo), la direttrice generale dell’Ausl Cristina Marchesi e quella del distretto Ausl di Montecchio Barbara Giglioli.