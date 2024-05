La sanità infiamma la campagna: "Liste d’attesa, cos’ha fatto il Pd?"

"Fa piacere leggere le affermazioni del candidato sindaco di centrosinistra Massari che annovera tra le priorità della sanità l’azzeramento delle liste d’attesa. Ma gli vorremmo ricordare che a Reggio e in Regione c’è sempre stata un’Amministrazione Pd...". La sanità infiamma il dibattito della campagna elettorale a poco più di una settimana dalle urne. Ad attaccare il primario degli Infettivi, sono due colleghi medici candidati nella lista civica di Giovanni Tarquini, aspirante sindaco del centrodestra. "Invece di proporre soltanto nuove assunzioni – tuonano Mattia Soliani e Adriano Ruozzi in risposta all’incontro di due giorni fa all’Orologio di Marco Massari sul tema salute assieme al governatore Stefano Bonaccini – non sarebbe più opportuno nell’immediato garantire condizioni di lavoro migliori alla categoria dei professionisti della sanità per indurli a restare visto che tanti specialisti vanno nel privato o nelle altre province dove sono più pagati?".

E ancora, concludono "allo stesso modo è necessario intervenire sulla diagnostica, non è accettabile che macchinari costosi e complessi siano sotto-impiegati. E poi cominciamo a rivedere il calendario dei turni di lavoro, per evitare turni massacranti di 12 ore, e offriamo condizioni di lavoro migliori, con adeguamento degli stipendi".