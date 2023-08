"La sanità non sono i numeri, ma le persone"

di Antonio Lecci

E’ stata una assemblea a due facce, quella dell’altra sera sull’illustrazione della riforma del sistema di Emergenza urgenza sanitario sul territorio reggiano. Nel salone del centro sociale XXV Aprile, gremito ben oltre la sua capienza massima, si è svolta una prima parte con l’introduzione del sindaco locale, Fabio Testi, e del presidente dell’Unione Pianura Reggiana, il riese Lucio Malavasi, organizzatori dell’evento. Poi l’illustrazione di dati, numeri e progetti con il direttore generale dell’Asl, Cristina Marchesi, e di altri dirigenti tecnici del 118. Con numeri che sembrano dire che "va tutto bene", con ipotesi di tempi rispettati e impegni mantenuti nella risposta alle emergenze.

Ma la realtà percepita dai cittadini è ben diversa. Soprattutto per il dimezzamento dell’automedica nella Bassa, con unica base a Novellara al posto dei due equipaggi che fino al 16 luglio erano in servizio a Guastalla e Correggio. Nel primo mese di attività, l’automedica unica ha svolto 147 servizi contro i 150 delle due automediche dell’anno prima. Ma nella realtà va considerato che se l’unica automedica è impegnata a Luzzara o Poviglio, in caso di emergenza contemporanea a Correggio o San Martino in Rio, non c’è l’alternativa del secondo equipaggio.

Inoltre sottoporre un solo equipaggio a un numero di interventi doppio rispetto a prima, può significare anche un maggiore stress degli operatori. Va poi detto che il periodo di riferimento – luglio e agosto – prevede condizioni ideali per gli spostamenti, con bel tempo e scarso traffico. Sarà lo stesso, come tempi di intervento, con traffico maggiore e situazioni ambientali con nebbia, gelo o neve?

I dati numerici forniti non sembrano aver convinto più di tanto i cittadini. Applauditissimo l’intervento di un sindacalista della Sanità, che ha evidenziato come l’impegno sulla formazione di medici di emergenza territoriale registri "ritardi perfino nello svolgimento dei corsi".

Applausi a scena aperta per la signora Natalia di Fabbrico, che ha segnalato le difficoltà enormi a ricevere adeguata assistenza per una popolazione "che invecchia sempre di più e che si ritrova con sempre meno supporto dalla sanità pubblica". "La sanità non sono i numeri che avete illustrato. Occorre considerare le persone", ha dichiarato.

I sindaci hanno garantito il massimo impegno e una vigilanza totale su quanto fornirà il nuovo sistema di Emergenza-urgenza. Che prevede un potenziamento del sistema di guardia medica già da ottobre, con servizi differenziati. Si punta a togliere dai pronto soccorso e dalle competenze di automediche e autoinfermieristiche quei casi non gravi da affrontare con soluzioni differenti. Ma non sarà facile con una previsione di 56 medici di emergenza-urgenza da settembre, a fronte dei cento che servirebbero per un adeguato servizio.