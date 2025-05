La sanità regionale riparte da qui. L’invito di de Pascale ai sindaci: "Variamo insieme la riforma"

di Daniele Petrone

"La riforma della sanità regionale riparte dal basso, da Reggio e dai distretti". Messaggio forte e chiaro quello del presidente della Regione, Michele de Pascale ieri al tavolo della Ctss, la conferenza territoriale sociosanitaria, a palazzo Allende. "Vogliamo che i sindaci siano protagonisti con noi nella pianificazione delle scelte strategiche – continua il governatore – Questo non significa scaricare loro le responsabilità che invece ci assumiamo, ma chiediamo confronto e suggerimenti da mettere in pratica nel processo di riforma del sistema sanitario regionale". Non mancano le stoccate al Governo. "Il fondo sanitario nazionale è stato incrementato dell’1,8%, ma in nessuna misura copre il costo del rinnovo dei contratti dei dipendenti e del costo dei farmaci. Siamo in un quadro di risorse calanti. Qualsiasi persona può capire che il fondo è insufficiente, è come dire che una famiglia prima guadagnava ad esempio 2.500 euro e oggi guadagna 100 euro in più, ma col costo della vita aumentato del 10%, la famiglia è più povera". E ancora: "Fra il Governo Draghi e il Governo Meloni, le programmazioni sembrano il ‘trova le differenze’ della settimana enigmistica. Draghi aveva previsto nel triennio un calo del rapporto spesa sanitaria-Pil, Meloni forse è andata un po’ oltre a ribasso. Insomma, l’idea nazionale degli ultimi 5-6 anni e post Covid è stata quella di abbassare la spesa sanitaria. Noi a questa scelta ci opponiamo e abbiamo deciso di fare la manovra e mettere risorse nostre (e chiedendo uno sforzo ai cittadini, ndr), 200 milioni strutturali e 100 milioni di autosufficienza. Così abbiamo lo spazio per mettere in campo una riforma che parta dal basso, dalle aggregazioni funzionali territoriali alla medicina di base territoriale".

Presente anche l’assessore regionale alle politiche per la Salute, Massimo Fabi che enuncia gli obiettivi della ‘nuova stagione’ declinati anche sul piano locale. "Garantire la salute dei cittadini e la sostenibilità dei servizi è uno degli obiettivi di mandato più rilevanti di questa legislatura. Da un lato continuerà a Reggio l’impegno sulle strutture e sulla tecnologia, grazie anche agli investimenti previsti dal Pnrr, dall’altro occorrerà porre attenzione al reclutamento delle professionalità con particolare attenzione a quelle infermieristiche e tecniche. Altri fronti che guardiamo con attenzione sono quelli dell’innovazione e della medicina territoriale. Sempre considerando che le aziende sanitarie e gli Irccs operano all’interno di una rete regionale che valorizza la collaborazione e la partecipazione. Abbiamo bisogno di un nuovo patto per difendere la sanità pubblica e universalistica".

A nome di tutti i sindaci presenti, il presidente della Provincia Giorgio Zanni ha "ringraziato de Pascale e Fabi per aver scelto proprio Reggio per iniziare questa serie di incontri con le conferenze territoriali sociali e sanitarie ed aprire insieme un nuovo, rinnovato percorso condiviso sulla gestione della nostra sanità locale". Alza l’asticella anche il neo direttore generale dell’Ausl reggiana, Davide Fornaciari: "I miei obiettivi si concentrano in prevalenza su promozione della salute e della qualità assistenziale. Tra i temi strategici su cui lavoreremo ci sono il reclutamento di personale, soprattutto infermieristico e medico per alcune specialità, ma anche tecnico e professionale, i grandi investimenti del Pnrr e la medicina territoriale e gli investimenti tecnologici. Grande importanza rivestirà il rapporto con Unimore e il costante sostegno al nostro Irccs e all’attività di ricerca".

Infine, il sindaco di Reggio, Marco Massari torna sul fondo sanitario nazionale: "Il tema delle risorse sarà decisivo, il sistema sanitario è centrale per la coesione sociale e il diritto alla salute. Deve essere solidaristico e noi continueremo a mettere al centro le persone, per utilizzare al meglio le risorse. Questa è la sfida del futuro".