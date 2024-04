"La sanità sta crollando. Parliamone insieme: incontro sui sanitari"

"C’è una struttura fondamentale che sta crollando: la sanità locale. Ci sono 5.700 persone, di cui 70% donne, che lavorano in ospedale e che vivono quotidianamente una situazione di forte malessere per stipendi non adeguati, straordinari non pagati, ferie non garantite e non programmabili per il rischio di essere richiamati per via della mancanza di personale". Così Karin Silvi,(nella foto con Fabrizio Aguzzoli) di Coalizione civica, che annuncia un incontro dedicato proprio ai sanitari: è in programma il 19 aprile alle 18 al Catomes Tot. "Oss e infermieri in testa sottolineano da tempo che non si può pensare di risolvere il problema con pochi e inesperti interinali assunti per pochi mesi. Il personale sanitario dovrebbe essere tutelato: cominciando dall’ingresso in struttura, garantendo un parcheggio ai dipendenti adeguato senza dover girare per lungo tempo per trovare uno stallo vuoto". E rincara la dose: "Il distacco tra la realtà e le parole di Vecchi si palesa definitivamente con la salute mentale e fisica dei dipendenti. Secondo l’indagine di Fadoi, presentata a Milano al 28esimo Congresso nazionale della Federazione, su un campione rappresentativo di oltre duemila professionisti sanitari: a dichiararsi in burn-out è il 49,6% del campione". Per garantire ai dipendenti livelli minimi di condizioni lavorative, i punti: necessità di assunzioni, riconoscere il lavoro del sanitario come usurante e garantire sia il riposo dopo i turni che la turnazione fra reparti con maggior carico di lavoro attraverso il ricambio generazionale, ripensare il monte ore e adeguare le retribuzioni secondo gli standard dei paesi europei di riferimento, garantire ai dipendenti parcheggi gratuiti e sicuri intorno a tutta la struttura e spogliatoi agibili e decorosi. Parteciperanno Silvi e Aguzzoli (medico chirurgo): Invitiamo a prendere parte all’evento anche alla dottoressa Valeria Manicardi che ha rilasciato condivisibili dichiarazioni in merito allo stato della sanità reggiana al Carlino".