La Santa Sede conferma la punizione. Per don Crescimanno messa finita

Il prefetto del Dicastero per il Clero, cardinale Lazzaro You Heung Sik, il 22 gennaio ha confermato "l’interdetto" disposto dall’arcivescovo della Diocesi di Reggio-Guastalla, Giacomo Morandi, nei confronti del reverendo Claudio Crescimanno. "Tale pronuncia è divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso presentato presso la Santa Sede dal reverendo stesso", si legge in una lettera che la Curia ha diffuso sabato a tutte le parrocchie.

In buona sostanza: don Claudio Crescimanno, come aveva stabilito Morandi (che aveva parlato, col dolore, di "ferita nel corpo ecclesiale"), non potrà celebrare né ricevere sacramenti. E neppure celebrare o avere parte attiva in cerimonie di culto. Insomma, messa finita.

Nella tarda estate del ’23 la Diocesi l’aveva avvisato. Se non avesse rispettato il divieto esercitare qualsiasi attività ministeriale, don Claudio Crescimanno, il sacerdote lefebvriano legato alla ‘Cittadella della Divina Misericordia’ di Casalgrande Alto, sarebbe andato incontro all’"interdetto". Nel settembre scorso arrivò la punizione. Ora la conferma dalla Santa Sede, cui Crescimanno aveva fatto ricorso, reputandola ingiusta. "Disobbedisco e amministro senza autorizzazione i sacramenti nella diocesi di Reggio, perché io ho un’altra prospettiva", disse allora. "I fedeli che scappano dalle parrocchie e arrivano alla Cittadella, cercano un rifugio. Non possiamo abbandonarli".