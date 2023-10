La saponificatrice di Correggio in un noir a firma di Garuti

Si torna a parlare del "Caso Cianciulli, la saponificatrice di Correggio, con lo scrittore Maurizio Garuti, stasera alle 21 a palazzo dei Principi a Correggio. La storia di Leonarda Cianciulli, tra le più celebri killer italiane: uccideva le sue vittime e distruggeva i loro corpi facendo – si dice – sapone: questa l’eco leggendaria che ancora si tramanda. Garuti presenta la storia in un romanzo noir.

Al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio stasera alle 21 prosegue il "Festival Balkanika" con un incontro su "Storie di sport. Basket e Balkans" dedicato al Bosna Sarajevo campione d’Europa e alla straordinaria esperienza del basket jugoslavo, con la storia del viaggio dei giovani cestisti reggiani nei Balcani e la testimonianza di Marina Dzinic (Puianello Basket Team).

Al cinema Rosebud a Reggio oggi alle 19 il film "Searching for sugar man" di Malik Bendjelloul. E alle 21 viene proposto "I miei primi piccoli amori", pellicola francese del 1974 di Jean Eustache, proposto in versione originale con sottotitoli in italiano.

Alla sede dell’Associazione Archeosofica di via Campo Marzio a Reggio stasera alle 21 incontro su "Medicina antica per l’uomo del terzo millennio", per l’occasione sul tema "Dei e medicine del mondo antico", con ingresso libero. Per informazioni: tel. 339-4360071.

Oggi alle 18,30 torna "Verso sera", rassegna di letteratura alla sala degli Specchi del teatro Valli, a Reggio, che per l’occasione "Leggere la storia. Più eccezioni che regole".

A Rio Saliceto, stasera alle 20,30 al Centro Biagini, torna "Ballare sul mondo digitale", laboratorio per genitori su "Parole in rete: la nostra vita digitale".

A Cavriago alle 18,30 al Celtic Cafè, al parco dello Sport, si parla di riforma dello sport e cambiamenti per le società sportive.

