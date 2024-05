La Saturno Guastalla torna in Serie C

E quattro: il volley reggiano festeggia la quarta promozione in stagione nei vari campionati, stavolta con la Saturno Guastalla che torna in Serie C dopo un solo anno di purgatorio. Lo fa attraverso i play-off, perché direttamente era salita la Poliespanse Correggio, ma la sensazione era che la squadra allenata da Alessandro Vezzadini avesse qualcosa in più delle avversarie. Ha vinto gara-uno di finale a Parma per 3 a 2 contro lo Sport Club e nel ritorno di Guastalla ha avuto vita ancor più facile, battendo le parmensi 3 a 1 (25-18 19-25 25-9 25-18) con un bel finale di gara. Guastalla si aggiunge appunto a Correggio, all’Ama San Martino di C femminile e ai Vigili del Fuoco di C maschile. Ma potrebbe non finire qui, perché Reggio ha altre due frecce nell’arco, Scandiano in D maschile e la Giusto Spirito Rubierese in B2 femminile. Entrambi i play-off non saranno facili: parte Scandiano sabato a Mirandola, gara-due il 22 a Scandiano, eventuale gara 3 a Mirandola il 25. Se passa il turno, è finalissima contro la vincente di Maritain Modena-San Benedetto Cento.

Rubiera dovrà invece aspettare mercoledì 22 quando affronterà in casa Concorezzo, poi sabato 25 a Vicenza. L’1 giugno Concorezzo-Vicenza, chi vince il girone sale direttamente in Serie A2 che manca a Reggio da 10 anni, dai tempi della Crovegli.

c.l.