La Saturno liquida anche Novellara. Campagnola strapazza Castelnovo

Vittoria n°16 per la capolista Saturno Guastalla (32), solida al vertice di DR2, che con 4 uomini in doppia cifra supera 72-55 nel derby della Bassa il Nubilaria (6). Prosegue anche la marcia della Sampolese (28), seconda: Margini (14 punti) e Hasa (11) firmano il 76-47 degli uomini di Casoli con la Go Basket (12). Senza storia la sfida di Bagnolo, dove la Heron (18) cede 78-48 all’Icare Cavriago (24), nelle cui fila brillano Artoni (19), Zecchetti (16) e Asta (15); colpo esterno anche per Sant’Ilario (20): 80-65 sul campo della Bibbianese (8). Campagnola (14) ritrova il sorriso: il fanalino Castelnovo Monti (4) si arrende senza combattere: 78-32. Nel posticipo le Gazze Canossa (26) hanno la meglio 75-58 su Luzzara (18). Nell’altro girone prosegue la risalita di Castellarano (18), che travolge 84-51 il Samoggia (12); profondo rosso per le altre reggiane, col Gelso (6) che perde 58-34 la sfida di coda con Carpi (10), la Berrutiplastics Torre (22) battuta 86-53 dall’Atletico Borgo (26) e Scandiano (12) che non scalfisce il predominio della battistrada Atlet BP (32): 73-55.