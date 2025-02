La Saturno riprende la sua orbita. Sampolese ok ai supplementari

La capolista riprende la propria marcia. La Saturno Guastalla (28) regola 76-70 in casa Sant’Ilario (18) e mantiene saldo il vertice del girone B di DR2, trascinata dai 20 punti di Colla e dai 16 a testa della coppia Pavesi-Lucchini; dall’altra parte non bastano i 18 di Parente e i 17 di De Lucia.

La Sampolese (24) mantiene la seconda piazza grazie all’81-73 dopo un supplementare contro l’Heron (18), cui non bastano i 18 di Mariani Cerati, miglior marcatore del match insieme al padrone di casa Fontanesi; stop interno inatteso, invece, per le Gazze Canossa (22), sconfitte 59-56 nell’anticipo dalla Go Basket (10).

Al terzo posto, insieme al quintetto di coach Bellezza, c’è anche l’Icare Cavriago (22), che travolge 70-50 il fanalino Castelnovo Monti (2), mentre Luzzara centra la decima vittoria stagionale grazie al 63-58 al Nubilaria (6), con Carpi che ne realizza 29 ed è il miglior realizzatore di giornata.

Vittoria contro pronostico, infine, per la Bibbianese (6), che supera 80-75 Campagnola (12) con 18 punti di Catellani. Nell’altro girone il Castellarano (14) si risolleva vincendo 62-59 il derby con il fanalino Gelso (6), trascinato dai 19 di Amici e dai 16 di Buffagni; la Berrutiplastics Torre (20), nonostante i 18 punti di Grisendi, cede 69-56 alla capolista Atletic BP (30), mentre Scandiano (12) passa nettamente sul campo del Mo.Ba Sasso (10) col punteggio di 73-42.