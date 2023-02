Ladri in azione l’altra sera in varie zone di Campagnola. In via Moruzzi è stata segnalato il tentativo di intrusione in una abitazione, con i ladri che hanno rotto il vetro di una porta, cercando di entrare nell’edificio. Ma una sbarra d’acciaio, posta all’interno a protezione della porta, ha evitato l’accesso agli sconosciuti. Sono stati subito chiamati i carabinieri per un primo sopralluogo.

Si tratta di uno dei vari blitz dei ladri, che negli ultimi giorni hanno messo a segno furti, in particolare nel fine settimana, all’ora di cena, verificando l’eventuale assenza dei proprietari, magari fuori a cena, per poi cercare di introdursi nelle abitazioni.

Nei giorni scorsi diversi furti sono stati compiuti anche nelle zone limitrofe, compreso Fabbrico e Novellara. Si indaga per risalire agli autori dei vari episodi.